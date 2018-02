Carnaval zit er weer op, maar niet getreurd: over 381 dagen mogen we weer!

EINDHOVEN - Lieve carnavalsvierders van Brabant, het zit er weer op. Het waren fantastische dagen vol optochten, carnavalskrakers en gezelligheid. Maar niet getreurd, over 381 dagen mogen we weer. Voor wie nu al niet meer kan wachten tot volgend jaar: je kunt al aan anderen laten zien dat je er in 2019 gewoon weer bij bent.

Om niet in een gat te vallen, hebben we alvast een evenementje aangemaakt voor volgend jaar. Honderden mensen die ook niet kunnen wachten, hebben zich al aangemeld voor carnaval 2019. De komende tijd nagenieten kan natuurlijk ook, er valt een hoop terug te zien op onze kanalen, zoals optochten en de hoogtepunten van elke dag.

Alle dagen feest

Veel mensen waren er na het weekend ook nog lang niet klaar mee, en gingen tot en met dinsdag gewoon door met carnavallen.

Gedachte vasthouden

Nynke hoopt dat we de ‘carnavalsgedachte’ de rest van het jaar vast kunnen houden. “Weet je wat zo mooi is aan carnaval? Iedereen is gelijk. Iedereen lacht met elkaar. Iedereen praat met vreemden. Geen verschillen in status, in afkomst, of in leeftijd. Zullen we die carnavalsmentaliteit een beetje vasthouden gedurende de rest van het jaar?”

Ook in het Fijnfisjenie Café hebben mensen zowel voor als achter de schermen genoten van de mooie dagen. Tot volgend jaar!