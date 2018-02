'Ik dacht dat ze me dood zouden martelen', slachtoffer van overval in Hapert doet verhaal

HAPERT - Autobedrijf Mercedes Only aan de Lemel in Hapert werd afgelopen november op een dinsdagochtend overvallen door vier gewapende mannen. Maanden later is het leed nog altijd groot en de zaak nog niet opgelost. Een van de twee slachtoffers deed dinsdag zijn verhaal in Opsporing Verzocht. “Ik dacht dat ze me dood zouden martelen.”

Kort na tien uur in de ochtend stopt een donkerblauwe Audi A6 bij de zaak. Vier mannen komen het bedrijf binnen en beginnen op de aanwezige eigenaar in te slaan. “Mijn bril werd afgeslagen. Ik bleef maar om hulp roepen tot dat iemand kwam”, vertelt hij in het televisieprogramma.

En er komt iemand: de vrouw van de eigenaar. Als de man zijn echtgenote ziet schreeuwt hij dat ze 112 moet bellen. Ze rent naar het woonhuis, dat aan het bedrijf vast zit. De daders volgen haar en trappen de voordeur in. In haar eigen huis wordt ook zij ernstig mishandeld.

Bedreigingen

“Je weet niet wat ze met je vrouw doen. Maar je weet dat het niet goed is. Dat is verschrikkelijk”, vertelt de eigenaar aangeslagen. Hij probeert de daders tegen te houden maar die duwen hem tegen de grond en zeggen dat ze zijn vrouw wat zullen aandoen als hij niet zegt waar het geld en de kluis is.

De vier mannen vertrekken zodra ze de kluis in handen hebben. Ze laten de eigenaren gewond achter. Later wordt de vluchtauto in een buitengebied uitgebrand teruggevonden, een paar honderd meter verderop ligt de kluis. Opvallend detail: na de overval vond het slachtoffer een Samoerai-zwaard onder één van de auto’s in zijn bedrijf. Vermoedelijk is deze van de daders.

'Het is een psychisch drama'

De slachtoffers hopen dat de daders snel worden opgepakt, want de angst is er nog steeds. “Soms schrikken we midden in de nacht wakker. Omdat je denkt: er gebeurt iets”, zegt de man. “Psychisch is het een drama. Het is een hele lange weg te gaan om dit te laten herstellen.”