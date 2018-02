Kiske en Mieske zijn verbrand en het Kielegat is weer gewoon Breda

BREDA - Geen ontbijt met worstenbrood en een biertje meer. Vanaf woensdag zitten we weer op ons werk, staan we weer in de file en moet ook gewoon de kliko weer aan de straat. In Breda werd dinsdagavond afscheid genomen van vier dagen leut. Met het inleveren van de sleutels maakte Het Kielegat weer plaats voor Breda.

Dat gebeurde allemaal op de Markt. Daar werd ook de het motto van 2019 bekend gemaakt: Da ziede zo! Daarna begonnen de mascottes Kiske en Mieske hun traditionele tocht naar de haven in de treurende processie van vallen en opstaan.



Daar werden de twee poppen door een hijskraan opgetild en boven het water gehangen. Hans Veldman is de kraanmachinist die dit klusje al bijna 20 jaar opknapt. “Ik heb de beste plek”, vertelt hij. Maar echt uitdagend is zijn werk hier niet. “Het is eigenlijk gewoon routinewerk, wat ik al 38 jaar doe, hijsen en zakken. Maar het moet natuurlijk wel verantwoordelijk gebeuren.”



Onder toeziend oog van honderden mensen hees Hans ook dit jaar weer het brandende tweetal de lucht in. Toen ze waren uitgebrand werd er vuurwerk afgestoken. Menigeen keek weemoedig naar de verlichte lucht en dacht terug aan het feest der feesten. “Het is echt jammer dat het weer voorbij is”, aldus een toeschouwer. “Nu moeten we weer een jaar wachten.”

Nog even door

“Maar voor mij is het nog niet voorbij hoor”, lacht een vrouw. “Wij gaan zo nog lekker even de kroeg in. En morgen natuurlijk haring happen!”