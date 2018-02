Gewapende overval op avondwinkel in Eindhoven

De dader is nog op de vlucht. (Foto: SQ Vision Mediaprodukties)

EINDHOVEN - De avondwinkel aan de Heezerweg in Eindhoven is dinsdagavond overvallen. Iets na elf uur 's avonds kwam een getinte man de zaak binnen met een bedekt gezicht en donkere kleding. De man was gewapend.

De man ging er met nog onbekende buit vandoor. De politie onderzoekt de winkel en is nog op zoek naar de dader. Bij de overval raakte niemand gewond. De avondwinkel is doorgaans op dinsdag tot één uur 's nachts geopend.





Signalement

Er is een Burgernet-melding verzonden. De man is rond de 27 jaar oud en draagt een bivakmuts en een capuchon. De politie vraagt mensen de man niet zelf te benaderen.