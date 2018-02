Meisje (15) dat vermist werd in Leende is terecht

De politie zocht diep in de nacht met een helikopter naar het meisje.

LEENDE - Het 15-jarige meisje dat werd vermist in Leende zou zijn teruggevonden. Dat meldt nieuwssite Heeze24.nl.

De politie zocht in de nacht onder andere met een politiehelikopter naar het meisje. Rond kwart voor drie in de nacht werd via een Burgernetmelding bekend dat ze werd gezocht.