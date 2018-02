Snowboarder Niek van der Velden komt naar huis, mét beterschapswens van de koning

NISPEN - Hij droomde van een olympische medaille, maar de 17-jarige Niek van der Velden uit Nispen raakte al bij de warming-up van de eerste snowboardwedstrijd geblesseerd. Het waaide harder dan hij dacht en hij kwam zo hard ten val dat hij zijn arm brak. De jonge topsporter werd geopereerd, woensdag mag hij het ziekenhuis in de buurt van Pyeongchang verlaten. Niek vliegt meteen naar huis.

Niek zou in Pyeongchang meedoen op de onderdelen slopestyle en big air, maar moet nu nog minimaal vier jaar wachten op zijn olympisch debuut.

Zijn val lijkt hij deels verwerkt te hebben. Op Instagram plaatste hij een filmpje van zijn val. "Ik had tenminste genoeg snelheid, gefaald, Jerry of the day." Dat laatste verwijst naar een populair Instagramaccount, dat filmpjes van blunderende wintersporters online zet.

Shit happens

"Het is gebeurd, maar je moet vooruit kijken. Ik ben nu al bezig met beter worden. Ik heb begrepen dat het drie maanden duurt, voordat het helemaal hersteld is, maar ik hoop dat ik over een maand weer mag snowboarden. Waarschijnlijk als ik volgende week niks meer voel, wil ik al weer mijn snowboard op om tricks te doen en salto’s te maken”, zei Van der Velden tijdens een persconferentie. "Dan maar een beetje de Spelen volgen vanaf de bank. Of ik niet zoiets heb dat deze Spelen me gestolen kan worden? Nee hoor, shit happens.”

Van alle geluks- en beterschapswensen is er eentje in het bijzonder blijven hangen. "Ik heb een kaart van de koning gekregen, dat is wel lief. Er stond beterschap op en groetjes”, zo was Van der Velden vereerd.