Zo stemde Brabant bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen

EINDHOVEN - Nog even en we mogen weer een hokje aankruisen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op 21 maart gaan 60 van de 64 gemeenten in de provincie naar de stembus. Maar hoe stemde Brabant de vorige keer ook alweer? Als opfrisser maakte LocalFocus een kaart met de uitslagen uit 2014.

Opvallend is hoe dominant de lokale partijen op dit moment zijn in Brabant. Van de gemeenten die meededen met de verkiezingen waren er maar zeven waar de meeste stemmen niet naar lokale partijen gingen. Het CDA en de VVD waren allebei in drie van deze gemeenten de grootste, de SGP in één gemeente.

Lokale partijen

Landelijk is het beeld niet heel anders. Lokale partijen domineren. De landelijke partij die de grootste werd in de meeste gemeenten was het CDA (in 46 gemeenten). De opkomst was tijdens de verkiezingen in 2014 niet heel hoog. Maar iets meer dan de helft (54 procent) van de kiesgerechtigden ging naar de stembus. Ter vergelijking, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 kwam 81,57 procent van de kiezers opdagen.

Mocht je al een lichte politieke plankenkoorts hebben opgelopen: woensdag ging ook de officiële StemWijzer online. Dan kun je direct zien of jouw politieke voorkeur nog een beetje past bij die van jouw gemeente.