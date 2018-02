Meisje geschept door busje in Eindhoven, slachtoffer zwaargewond naar ziekenhuis

Meisje aangereden in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

EINDHOVEN - Een fietsster is woensdagochtend zwaargewond geraakt op de Dillenburgstraat in Eindhoven. Het meisje werd geschept door een busje en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Hurksestraat. Na het ongeluk werd een traumahelikopter opgeroepen. Volgens een getuige is een trauma-arts met de ambulance meegegaan toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

Hoofdletsel

De omstander meldt dat het meisje een wond op haar buik en hoofdletsel heeft. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.