Dode in de Dommel is man (57) uit Boxtel, politie onderzoekt doodsoorzaak nog

BOXTEL - De dode man die dinsdagmiddag werd gevonden in de Dommel in Boxtel is een 57-jarige inwoner van die plaats. Dit heeft de politie woensdagochtend bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen.

“Onze specialisten zijn nog bezig met het onderzoek naar zijn dood. Het is dus nog te vroeg om conclusies te trekken”, laat een woordvoerder van de politie weten.

Voorbijganger

Het lichaam werd dinsdag rond twee uur ontdekt door een voorbijganger. De politie startte meteen een onderzoek. Zo zijn er met een helikopter overzichtsfoto’s gemaakt vanuit de lucht.