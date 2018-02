Carnavalswagen kopen? Het kan nu voor een prikkie

BREDA - Heb je na de carnaval nog wat centen over? Koop dan nu een carnavalswagen of onderdelen daarvan. Op Facebook en op Marktplaats worden verschillende wagens uit Brabant aangeboden. Zo koop je al een carnavalswagen met een molen, hek en bloembakken voor 250 euro. En dan is er in de molen ook nog plek voor een dj met draaitafel. En wat denk je van een wagen met enorme poppen met muziekinstrument? Hebben, voor 365 dagen carnavalspret!

De heren van vriendenclub Kumt vur den Bakker uit Mill verkopen de van papier-maché gemaakte molen op wielen. Je krijgt er dan verschillende borden met slechte slogans bij. "Geen worst in mijn brood, dan liever hongersnood", is zo'n pareltje.

Met de molen en de borden spelen de heren in op de Millse molen De Korenbloem, die vorig jaar een prijs voor de slechtste slogan van Nederland kreeg. Een parodie dus, vertelt carnavalsliefhebber Stein. Hij hoopt 250 euro voor de wagen te vangen. Dat gaat niet op aan bier. "We willen er de wagen voor volgend jaar mee betalen."

13 meter lange wagen nodig?

Bouwclub De Leuttrappers uit Dinteloord verkoopt al een aantal jaar na carnaval hun wagens via Marktplaats en social media. De polyester carnavalswagen die dit jaar te koop staat is maar liefst dertien meter lang, 3,60 meter breed en 8,5 meter hoog. En dan is de tractormal ook nog eens vier meter lang en 5,5 meter hoog. Een flink ding dus, niet voor in huis of de tuin.

Wil Vriens vertelt dat de wagens of onderdelen daarvan meestal worden opgekocht door andere carnavalsclubs die zelf niets willen bouwen. "Of ze gebruiken de onderdelen om zelf weer iets nieuws samen te stellen, dat doen wij ook." Het geld wat De Leuttrappers binnenhalen, wordt besteed aan de carnaval van 2019.

Draaiend nijlpaard

Carnavalsvereniging de Meekrap uit Stampersgat verkoopt een carnavalswagen met een clown en nijlpaard. Van beiden draaien de hoofden. De elf meter lange wagen biedt plaats aan ongeveer achttien mensen. De wagen was eerder in gebruik als prinsenwagen.