Ireen Wüst teleurgesteld over haar olympische race op 1000 meter: 'De energie was op'

Ireen Wüst is teleurgesteld over haar prestatie op de 1000 meter. (Foto: ANP)

PYEONGCHANG - Ireen Wüst heeft de topvorm die ze eerder liet zien op de Olympische Spelen niet kunnen doortrekken op de 1000 meter. Ze reed een tijd (1:1532) die niet genoeg was voor een podiumplek. Wüst werd negende.

Direct na haar race reageerde ze al voor de camera's van de NOS teleurgesteld over haar race. "Ik heb alles gegeven, maar helaas."

Eerste ronde

Haar eerste ronde reed Wüst in 18.31. Niet slecht, maar daar ging het al mis volgens de krachtvrouw uit Goirle. "De opening was wel oke, maar ik hoopte iets sneller te zijn."

Wüst, die al twee medailles pakte op de 1500 meter (goud) en 3000 meter (zilver), bleek toch net te weinig over te hebben voor nog een moment van glorie. "Ik kan mezelf niks verwijten. Ik had bij de laatste ronde nog energie in de benen willen hebben, maar het verval was te groot. De energie was op."

De schaatsster heeft nog wel een kans om een derde plak te winnen op de Spelen. Ze rijdt nog mee in de ploegenachtervolging. "Als dit nodig is om daar goud te winnen, dan teken ik daarvoor."