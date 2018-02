Na carnaval halen honderden mensen een askruisje in de Sint Jan in Den Bosch

De mis woensdagmorgen in de Sint Jan in Den Bosch.

DEN BOSCH - Tientallen mensen kwamen woensdagmorgen naar de Sint Jan in Den Bosch om een askruisje te halen. Het is een katholieke traditie op Aswoensdag aan het begin van de vastentijd. Bisschop Gerard de Korte ging voor in de mis.

"Wij hebben woensdag drie vieringen en ik ga ervan uit dat een paar honderd mensen een askruisje komen halen", zegt de bisschop. Het askruisje wordt uitgereikt met twee bijbelse teksten. "Het gaat er om dat mensen hun leven vernieuwen in de veertig dagen voor Pasen", aldus De Korte.

Vasten

Aswoensdag is traditioneel het begin van de vastenperiode. De tijd dat katholiek Brabant massaal ging vasten is allang voorbij. Maar toch zijn er volgens de bisschop nog veel mensen die deze periode gebruiken om minder te consumeren. Ook zijn er mensen die, wat ze zelf uitsparen, schenken aan een goed doel.

De Korte noemt carnaval een feest van verbondenheid en heilzame relativering. Zelf kreeg hij Prins Carnaval op bezoek en heeft genoten van de Oeteldonkse optocht maandag op de Parade.