Een beetje ongemakkelijk, maar wel lief: studenten TU/e verrassen elkaar voor Valentijn

EINDHOVEN - Een beetje ongemakkelijk en met een vertwijfelde blik worden de meeste rozen aangenomen. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben elkaar verrast met een bloem en serenade voor Valentijnsdag. En dat waren geen liefjes van elkaar, maar in de meeste gevallen volstrekt onbekenden.

Verslaggever Collin Wagenmakers van Cursor, de nieuwssite van de TU/e, ging vorige week op pad op de campus. “Ik had een bos rode rozen gekocht en vroeg vrijwilligers of ze iemand in de buurt een roos wilden geven.”

Liefde verspreiden

Een beetje liefde verspreiden op de campus, dat was de bedoeling. “Sommigen kenden elkaar wel, maar de meesten niet. Vooral dat verrassingseffect maakte het leuk”, vertelt Collin. De serenade werd gebracht door de mannen van Tuna Ciudad de Luz, een studentenmuziekvereniging.

Grote vraag natuurlijk: heeft de Valentijnsactie ook nieuwe stelletjes opgeleverd? “Er zijn volgens mij wel wat gesprekjes ontstaan en een paar nummers uitgewisseld”, zegt hij. “Ik heb alleen geen idee of het ook echt iets geworden is.”