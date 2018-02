Ireen Wüst grijpt naast medaille op de 1000 meter en wordt negende

PYEONGCHANG - Het is Ireen Wüst niet gelukt om een tweede gouden medaille te veroveren op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Op de 1000 meter was een eindtijd van 1:15.32 zelfs niet goed genoeg voor een podiumplek, ze eindigde als negende. Landgenoot Jorien ter Mors was bijna anderhalve seconde sneller (1:13.56) en pakte het goud.

Wüst moest al vroeg starten. In de vierde rit reed ze tegen de Italiaanse Yvonne Daldossi. De schaatssters begonnen met een valse start, waardoor Wüst net als bij haar gouden race afgelopen maandag iets in moest houden om niet te worden gediskwalificeerd. Maar waar dat haar dat eerder niet deerde, bleek het nu een voorbode voor een medailleloze race.

Landgenoot Jorien ter Mors reed juist de race van haar leven. Een razendsnelle tijd was genoeg om nummer twee Nao Kodaira (Japan) en Miho Takagi (Japan) achter zich te houden.

Bonus

Een medaille op de 1000 meter was voor Wüst vooral een bonus, zei ze al eerder. Haar Spelen zijn ondanks deze teleurstelling ook allesbehalve mislukt, ze pakte immers al zilver (3000 meter) en goud (1500 meter).

Wüst staat nu op tien olympische medailles. Daarmee bezet ze de eerste plek op de eeuwige ranglijst van meest succesvolle schaatssters in de olympische historie. Ze passeerde maandag de Duitse Claudia Pechstein, die op negen medailles stond.

Tien medailles

In 2006 won Wüst voor het eerst goud in Turijn, daarna volgden ook nog gouden medailles in 2010 (Vancouver), 2014 (Sotsji) en haar gouden plak van afgelopen maandag.