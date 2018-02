Fabian Sporkslede mist vertrouwen bij NAC Breda: 'Ik heb het daar moeilijk mee'

BREDA - NAC-speler Fabian Sporkslede vindt dat hij te weinig vertrouwen krijgt van trainer Stijn Vreven. De rechtsback is niet altijd zeker van zijn plaats in het elftal en daar heeft hij het moeilijk mee. "Sommige jongens krijgen het vertrouwen wel en bij mij ligt dat anders."

Vorig jaar in de Jupiler League was Sporkslede een vaste waarde in het elftal van NAC. Dit seizoen in de eredivisie is dat anders. Afgezien van het feit dat hij een tijdje met gezondheidsklachten kampte, is Sporkslede geen zekerheidje meer in het basisteam. Ook na de winterstop raakte de rechtsachter - na het verloren duel in Zwolle - zijn basisplaats weer eens kwijt.

'Ik hoor te spelen'

"Ik heb het daar wel moeilijk mee", zegt hij hierover. "De realiteit is dat sommige jongens altijd wel het vertrouwen krijgen en bij mij ligt dat anders. Ik vind dat ik hoor te spelen. Maar dat zullen Arno (Verschueren) en James (Horsfield) ook vinden. Ik heb respect voor mijn concurrenten, maar ik heb het er soms wel moeilijk mee."

Binnenskamers

Sporkslede is oprecht teleurgesteld. Afgelopen weekend speelde hij overigens weer tegen Excelsior, maar dat kwam misschien ook omdat Verschueren geschorst was.

"Voor de wedstrijd tegen VVV, toen ik eruit ging, heb ik met de trainer een gesprek gehad", zo vertelt de verdediger. "Maar dat moet binnenskamers blijven. Ik kan daar iets van vinden en ik luister hartstikke goed naar wat hij wil dat ik verbeter. En daar moet ik ook aan werken. Hij maakt uiteindelijk de keuzes en dat moet ik respecteren. Maar ik wil gewoon heel graag spelen."

Afwachten maar weer

Sporkslede vindt dat hij na de uitwedstrijd tegen Excelsior best weer recht heeft op een basisplaats. "Ik denk het wel, want ik denk dat ik een stabiele wedstrijd heb gespeeld. Maar dat deed ik de periode daarvoor ook. In december hebben we als team een hartstikke goed niveau gehaald. Het is afwachten voor mij, maar dat ben ik nu wel gewend."

"Ik probeer naar mezelf te kijken en hard te werken op de trainingen. Ik wil ook weer niet te veel over mezelf praten. We hebben een gezamenlijk doel en dat is in de eredivisie blijven", aldus de verdediger.