Groep slaat man het ziekenhuis in na woordenwisseling in Breda

Het slachtoffer van de mishandeling in Breda ligt nog steeds in het ziekenhuis. (Foto: archief)

BREDA - Een 25-jarige man uit Teteringen is op carnavalsmaandag ernstig mishandeld tijdens een vechtpartij. Dat gebeurde in de Eindstraat in Breda. Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis.

De man liep rond halfnegen ’s avonds samen met zijn broertje en twee vrienden vanaf de Grote Markt richting de Karnemelkstraat. Op de Nieuwstraat ter hoogte van winkelcentrum De Barones en de Eindstraat kruisten de drie een groep van ongeveer acht tot twaalf jongens.

Er ontstond een woordenwisseling, waarna het slachtoffer werd aangevallen. Er werd geschopt en geslagen. Uiteindelijk vluchtten de daders richting de Karnemelkstraat.

Geen carnavalskleding

Het slachtoffer moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. De daders waren donkergetint en droegen geen carnavalskleding.

In de buurt van het handgemeen, in de Nieuwstraat, zaten twee meisjes op straat te plassen. De politie ziet deze meisjes als belangrijke getuigen en komt graag met hen in contact.