Thee uit Zundert is klaar om de wereld te veroveren: 'We kunnen hier alle smaken maken'

ZUNDERT - Het is maar een simpel groen plantje. Niets wijst erop dat de takjes en blaadjes uniek zijn in de wereld. "De eigenaar van deze plantage is er tien jaar mee bezig geweest," vertelt Alex Hogervorst van het nieuwe Zundertse theemerk Tea by Me. Camellia Sinensis heet het. En volgens de ontwikkelaars wordt er heerlijke echte Nederlandse thee mee gebrouwen.

In de 'theetunnel', een halfronde kas op het terrein, staat een kachel flink te blazen. De theeplantjes wiegen in de warme lucht. "Deze plantjes zijn speciaal door middel van genetica ontwikkeld," vertelt Hogervorst. "Ze kunnen tegen -20 graden."

Tekst gaat door onder de video.





'Goed voor het klimaat'

Nederland importeert thee vooral uit China en Afrika, zegt Hogervorst. "Deze thee wordt helemaal lokaal geproduceerd. Dat scheelt een heleboel vliegtuigen, goed voor het klimaat."

Na al het noeste voorwerk, is het merk nu klaar om de Nederlandse markt te veroveren. En daarbuiten. De eerste supermarkten hebben de groene zakjes al.

Alle smaken

Anne Adams is de theesommelier van het Zundertse merk. "We kunnen alle smaken hier maken. Daarvoor gebruiken we alleen natuurlijke ingrediënten zoals bloemen en kruiden. Geen geur- en smaakstoffen."

Anne's tip om de thee te proeven: heel hard slurpen. "Dan proef je het hele palet van de thee, dus flink slurpen!"