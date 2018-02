Verhitte taferelen in sauna in Tilburg, man geeft medebezoeker kopstoot

De man uit Arnhem is opgepakt. (Archieffoto)

TILBURG - In wellnescentrum SpaPuur aan de Moerse Dreef in Tilburg is dinsdag een 22-jarige man uit Arnhem opgepakt. Hij zou een andere saunabezoeker hebben mishandeld.

Volgens het slachtoffer had hij de Arnhemmer meerdere keren gevraagd om stil te zijn. De twee mannen kregen ruzie, waarna de verdachte een kopstoot uitgedeeld zou hebben.

De politie werd opgetrommeld en de verdachte is opgepakt. Hij is verhoord en woensdag vrijgelaten.