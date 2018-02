Jongen klimt in boom, maar durft niet meer naar beneden

EINDHOVEN - Een jongen is woensdagmiddag uit een boom gehaald op de Grasbaan in Eindhoven. Nadat hij in de boom klom, durfde de jongen niet meer naar beneden.

De brandweer heeft de jongen uit de boom gehaald, waarna zijn moeder hem weer in de armen kon sluiten.

Ladder

Er moest eerst wel een ladder aan te pas komen om de jongen veilig naar beneden te krijgen. Hij hield niets over aan zijn avontuur.