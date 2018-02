Michael van Gerwen ruilt dartpijlen even in voor pokerkaarten

VLIJMEN - Michael van Gerwen had afgelopen weekend geen dartpijlen in zijn hand, maar pokerkaarten. De nummer één van de wereld deed mee aan aan wedstrijd in Tsjechië. Hij had tijd in zijn agenda omdat hij al zeker is van deelname aan de UK Open Finals in Minehead in maart. Van Gerwen won namelijk twee van de eerste drie UK Qualifiers.

In het verleden zat Mighty Mike al eens aan de pokertafel bij toernooien als de Unibet Open, de Master Classics of Poker en de Utrecht Poker series. Van Gerwen speelde in Tsjechië een cashgame. Hij zat aan tafel met professionele pokerspelers als Sam Trickett en Viktor Blom.

De darter uit Vlijmen is groot fan van het pokerspelletje, zei hij eerder al eens. "Ik ben opgeroeid met kaartspelletjes. Voor mij is het allerbelangrijkste plezier te maken. Pokeren is voor mij puur plezier.” Het pokerspel van afgelopen weekend ging om meer dan alleen plezier. De was minimaal 20.000 euro.

Hoe goed Van Gerwen het heeft gedaan is niet bekend, maar op beeld is in ieder geval te zien dat hij een hand wint.





