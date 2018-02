Negen tieners drinken te veel met carnaval en belanden bewusteloos in Amphia Ziekenhuis

BREDA - Negen tieners zijn met carnaval bewusteloos in het Amphia Ziekenhuis in Breda beland nadat ze te veel hadden gedronken. In totaal werden op de kinderafdeling van het ziekenhuis twaalf minderjarigen opgenomen met een alcoholvergiftiging. Ook vorig jaar met carnaval werden in het ziekenhuis in Breda twaalf minderjarigen behandeld voor een alcoholvergiftiging. Het jaar daarvoor waren het er nog zestien.

In andere ziekenhuizen verschilt het aantal carnavalsvierders dat te diep in het glaasje keek en hiervoor in het ziekenhuis belandde behoorlijk, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. In het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg werden van zaterdag tot en met dinsdag in totaal tachtig patiënten behandeld die te veel hadden gedronken. Van hen waren er acht jonger dan achttien jaar.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch kreeg met carnaval te maken met 52 gevallen van overmatig drankgebruik. Elf keer ging het om kinderen of jongeren onder de achttien jaar. Vorig jaar kwamen er in het ziekenhuis in Den Bosch nog veertig mensen op de eerste hulp terecht omdat ze te veel alcohol hadden gedronken.

In het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven kwamen de afgelopen dagen elf carnavalsvierders binnen die te veel alcohol hadden gedronken. Een van hen was minderjarig. En het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop zag twaalf patiënten met een alcoholvergiftiging binnenkomen. Onder hen één minderjarige.

Minder alcoholvergiftigingen in Bravis

Het aantal mensen met een alcoholvergiftiging dat deze carnaval binnenkwam bij het Bravis ziekenhuis was lager dan vorig jaar. Op de locatie van het ziekenhuis in Bergen op Zoom was sprake van zeven gevallen (drie minderjarigen), tegenover zestien vorig jaar. En in Roosendaal ging het dit jaar om drie carnavalsvierders (geen minderjarigen) die te diep in het glaasje hadden gekeken tegenover elf vorig jaar.

Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer laat weten dit jaar tien overmatige drinkers te hebben behandeld, onder wie vier minderjarigen.

Waarschuwing

Het Rode Kruis waarschuwde feestvierders voorafgaand aan carnaval al niet te veel alcohol te drinken. Dit vanwege de kou. Een combinatie die de kans op onderkoeling vergroot. Voorbeelden hiervan waren er in elk geval in Waalwijk en in Etten-Leur.