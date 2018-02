18-jarige man uit Langenboom niet vervolgd in ontuchtzaak met 4-jarig meisje

LANGENBOOM - De 18-jarige jongeman uit Langenboom die november vorig jaar werd aangehouden voor ontucht met een meisje (4) op het terrein van voetbalclub SES wordt niet vervolgd. De zaak is geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs.

Het onderzoek van de politie is afgerond en de betrokkenen zijn op de hoogte gesteld. De 18-jarige jongeman was al even op vrije voeten, maar gold nog wel als verdachte.

Betrapt

Het incident gebeurde bij voetbalclub SES Langenboom, in een ruimte naast de kantine. Volgens de voorzitter werd de 18-jarige jongeman betrapt door ouders. Die schakelden daarop de politie in.