Elektrische celloklanken van Mayke Rademakers zijn hit op Spotify

BUDEL-SCHOOT - Hoewel haar nieuwste album Stagioni pas vijf dagen uit is, wordt de muziek van Mayke Rademakers nu al veelvuldig beluisterd op Spotify. Een van de nummers, Autumno: Nostalgia, werd door de muziekdienst opgenomen in de lijst Classical New Releases: Spotify Picks en inmiddels 9.000 keer beluisterd.

Classical Choice, een online magazine over klassieke muziek, nam de celliste uit Budel-Schoot op in de lijst van Daily Classical Choice en noemde haar album een ‘onvergelijkbaar mooi document’.

Rademakers werd voor Stagioni geïnspireerd door De Vier Jaargetijden van Vivaldi. Ze schreef daarop een nieuwe solowerk voor cello.

