Danny Buijs verlaat Kozakken Boys voor toekomst als hoofdtrainer bij FC Groningen

WERKENDAM - Danny Buijs verlaat Kozakken Boys aan het eind van het seizoen voor een avontuur als trainer in de eredivisie. De hoofdtrainer van de club uit Werkendam, actief in de tweede divisie, volgt Ernest Faber op als hoofdtrainer bij FC Groningen.

Buijs kwam in 2013 bij Kozakken Boys binnen, als speler. Na een jaar ging hij als trainer aan de slag bij die club. Met zijn ploeg staat Buijs momenteel op de tweede plaats in de Tweede Divisie. Tijdens zijn eerste klus werd de trainer uit Alblasserdam kampioen in de Topklasse Zaterdag en zorgde hij voor meerdere bekerstunts: Helmond Sport (3-0), De Graafschap (winst na strafschoppen) en PEC Zwolle (3-2 nederlaag na verlenging).

Begin dit seizoen werd al bekend dat Buijs bezig was aan zijn laatste voetbaljaar bij Kozakken Boys, hij liet toen weten toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.





De 35-jarige trainer, als voetballer actief voor Excelsior, FC Groningen, Feyenoord, ADO Den Haag, Sparta en het Schotse Kilmarnock, tekent een contract voor twee seizoenen. De Groningse club presenteert de nieuwe oefenmeester op een later moment. Hennie Spijkerman is aangesteld als zijn assistent.

Vertrek Faber

Buijs is de opvolger van Faber. De oefenmeester uit Geldrop maakte eind januari bekend na dit seizoen te vertrekken bij de Trots van het Noorden. "Beide partijen hadden dezelfde gedachte om na dit seizoen een andere weg te willen inslaan. Die beslissing had ik voor mezelf al genomen."