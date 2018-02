Jacqueline en haar vaseline meer dan miljoen keer bekeken op Youtube

HOEVEN - Er lijkt geen eind te komen aan het succes van de carnavalskraker "Hé Jaqueline" van de mannen van Mosterd na de Maaltijd. De videoclip die een maand geleden op YouTube verscheen, is binnen een maand meer dan een miljoen keer bekeken.

En een miljoen views, dat is bijzonder voor de relatief onbekende carnavalsformatie uit Hoeven. Ze waren laat met het uitbrengen van het nummer, vandaar de naam Mosterd na de Maaltijd. Pas op 1 februari, tijdens een radio-uitzending van Edwin Evers, maakte Nederland voor het eerst kennis met Jacqueline. En daarna ging het snel.



3 Uurkes Vurraf

Zo snel dat het nummer tijdens carnaval niet meer weg te denken was bij het hossen, dweilen, de polonaise en het bier drinken. Tijdens 3 Uurkes Vurraf won het nummer de Omroep Brabant Kies je Kraker Trofee.

Een klein vergelijkend warenonderzoek op YouTube laat zien dat de miljoen views bijzonder is. Zo werd ‘De Dochter van de Groenteboer’ zo’n 700.000 keer bekeken en de ‘Porseleinen Pony’ zo’n 250.000 keer. Toch zijn er altijd carnavalsnummers die nog beter scoren. Het twee maanden oude nummer ‘Op en Neer’ van Snollebollekes heeft meer dan twee miljoen views.



Carnaval is nu voorbij. De carnavalspakken met schrale bierlucht zitten in de was, maar de warme herinneringen aan de afgelopen dagen blijven. Net als de pakkende melodietjes die vast nog wel even blijven hangen. Want, Hé Jacqueline…..