'Het was zwaar', Jelle (18) weer vrijgelaten na massale DDoS-aanvallen

OOSTERHOUT - De 18-jarige Jelle uit Oosterhout is weer op vrije voeten. De jongen wordt nog wel verdacht van het plegen van meerdere DDoS-aanvallen. Hij zou met die aanvallen onder meer de Belastingdienst en de bank Bunq plat hebben gelegd. Zijn aanhouding was voor de tiener 'erg schrikken', zo laat Jelle weten aan Omroep Brabant.

"Het was zwaar, ik werd door zo'n vijftien tot twintig man aangehouden", vertelt Jelle. Hij wil vooral even rustig bijkomen van alles wat er is gebeurd in de laatste veertien dagen.

Voor een paar dollar een aanval

Sinds 2015 huurt Jelle vermoedelijk al allerlei diensten in om cyberaanvallen uit te voeren. Voor een paar dollar per aanval ligt vervolgens een website plat door het vele verkeer dat erheen gestuurd wordt.

In september van vorig jaar liep Jelle echter tegen de lamp. Hij viel de bank Bunq aan, waarna de bank dagenlang last had van de DDoS-aanval. De website en de app van Bunq waren slecht of niet bereikbaar. Ook konden er geen iDEAL-betalingen worden uitgevoerd.

Jelle kreeg meerdere kansen

Na uitgebreid onderzoek van de bank, kwamen ze erachter dat Jelle achter de aanvallen zat. Maar door zijn jonge leeftijd - 18 jaar - gaf de bank dit niet aan bij de politie.

Jelle ging echter door met de aanvallen, ook bij dezelfde bank. Hierdoor besloot Bunq alsnog aangifte te doen, waarna een eerste onderzoek werd gestart.

Ook andere organisaties hadden last van Jelle, zoals de Belastingdienst en de techwebsite Tweakers.net. De site ging zelf ook op onderzoek uit en kwam er toen achter dat ook bij hen Jelle de boosdoener was.

De politie hield de tiener uiteindelijk op 1 februari aan. Vandaag werd hij vrijgelaten, aangezien het voor het onderzoek niet langer noodzakelijk was om Jelle nog langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte.