Gerard Franken opgelucht na uitspraak in drugszaak Etten-Leur: 'Eindelijk erkenning'

MAASTRICHT - Straffen van achttien maanden, één en zes jaar cel en één keer vrijspraak. De rechter in Maastricht sprak haar oordeel uit in de zaak tegen de mannen die onder meer een drugslab runden in het pand van Gerard Franken in Etten-Leur. Bijna de helft van de door Franken geclaimde schade moet worden betaald.

“Voor mij voelt het goed, omdat de rechtbank aandacht heeft besteed aan de slachtoffers.” Franken voelt voor het eerst erkenning vanuit een overheidsinstantie. “Dat is in het verleden bij de gemeente nooit zo geweest.”



Nachtmerrie

Het was een nachtmerriescenario voor Gerard Franken. Toen hij stopte met zijn bedrijf, besloot hij zijn oude bedrijfspand te verhuren. Zijn huurder verhuurde vervolgens een deel van het pand aan mannen die daar een drugslab begonnen. De schade voor Gerard Franken was groot, Aan het pand, maar ook omdat de gemeente het gebouw een jaar op slot gooide.



De frustratie was enorm, vooral omdat Franken en een onschuldige medehuurder zich dubbel gestraft voelden. Het drugslab werd bij de politie gemeld, maar na het oprollen daarvan werd het pand gesloten, terwijl Franken en de medehuurder er niets mee te maken hadden.



Reacties

De erkenning door de rechtbank doet de familie goed, maar ook vanuit de omgeving kwamen er veel positieve reacties. “Ook dat deed ons goed, omdat mensen het begrepen. Het was nu duidelijk dat we als onschuldigen met de schade opgezadeld werden. Zo’n sluiting van een pand is nooit zwart-wit.”