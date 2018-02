Love is in the air: Marcel en Chanda trouwen als eerste in nieuwe gemeentehuis Waalre

Marcel en Chanda waren de eerste gelukkigen die trouwden in het nieuwe gemeentehuis in Waalre

WAALRE - Na 5,5 jaar hing er woensdag weer liefde in de lucht in het gemeentehuis van Waalre. Marcel Kalkers en Chanda Seetaram waren de eersten die trouwden in het verbouwde gemeentehuis.

Het zonnetje schijnt en hoewel de wind voor wat kou zorgt tijdens de aankomst van het bruidspaar is de warmte tussen hen voelbaar. Hier zit een paar dat gek is op elkaar en graag samen oud wil worden.



Na 26 jaar eindelijk getrouwd

Marcel Kalkers en Chanda Seetaram zijn al 26 jaar bij elkaar maar stappen vandaag pas in het huwelijksbootje. Marcel voelde er nooit veel voor om te trouwen maar ging vorig jaar toch op zijn knieën. 'Zij wilde heel graag en ze heeft er heel lang op moeten wachten. Daarom is de extra aandacht die ze nu krijgt omdat we de eersten zijn erg leuk', aldus de bruidegom.



Zijn bruid kijkt hem aan. 'Eindelijk', zegt ze met een grote lach. 'We waren natuurlijk al lang gelukkig maar ik wilde graag trouwen. Het was heel bijzonder om mee te maken. Ik hoop dat de volgende mensen die hier trouwen ook dat bijzondere gevoel krijgen.'





Oproep

De gemeente Waalre deed vorig jaar een oproep voor een bruidspaar dat als eerste wilde trouwen in het nieuwe gemeentehuis. Voor de gelegenheid was burgemeester Jan Brenninkmeijer voor één dag de Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. 'Het was een hele eer om dit huwelijk te voltrekken. Ik ging vorig jaar de uitdaging aan met onze oproep en ik ben hartstikke blij dat het zo heeft uitgepakt', vertelt de burgemeester na afloop.

LEES OOK:5,5 jaar na de aanslag is het gemeentehuis van Waalre weer open: 'We hebben het lang moeten missen'