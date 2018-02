Rozen, chocolade en een escape room, Valentijnsdag in Brabant

OIRSCHOT/EINDHOVEN - Wie dacht dat het over is met de feestvreugde deze woensdag na carnaval komt bedrogen uit. Want Brabant gaat in een ruk door en viert Valentijnsdag. Alhoewel veel mensen aangeven er niet zoveel aan te doen was het toch druk in bloemenwinkels en chocolaterieën. In Eindhoven kan je zelfs daten in een escape room.

"Ik ben wel eens fitter geweest," zegt Kevin Gielissen, doelend op carnaval als hij Escape Room Eindhoven binnen komt lopen. Het bedrijf bedacht een ludieke manier om daten en escape rooms samen te laten komen. Kim Kluitmans: "Wij hebben een nieuw concept bedacht. Blind daten in een escape room. We hebben ongeveer 300 aanmeldingen gehad en hebben mensen op basis van interesses bij elkaar geplaatst."



Het vervolg is simpel. Zes mensen, drie mannen en drie vrouwen gaan vervolgens proberen de escape room uit te komen en ondertussen hopen ze natuurlijk dat de vonk overslaat. Kevin heeft zich samen met een vriend opgegeven.



Traditie

Mannen en vrouwen die al voorzien zijn, vind je hier niet. Daarvoor gaan we naar de bloemenwinkel in Oirschot. "Dit is samen met kerst en Moederdag wel de drukste dag die er is", zegt bloemist Paula terwijl ze een bosje bloemen klaarmaakt. "Het grappigste wat we meegemaakt hebben was een roos die gekocht was voor een man. De ontvanger had geen flauw idee van wie de bloem afkomstig was en het leuke was: hij bleek al getrouwd. Die roos kwam van zijn collega's die hem in de maling namen." "Ik heb een bloemetje voor mijn oma gekocht," vertelt een vrouwelijke klant. "Op zulke dagen voelt ze zich toch wat eenzaam want vorig jaar is mijn opa overleden."



Terug naar de escaperoom. Waar de zes singles opgesloten zitten en proberen te ontkomen. Vanachter de balie kijkt Kim mee. "Ik vind het leuk om te zien. Eerst zag je wel dat ze wat onwennig waren maar na een minuut of vijf was het ijs wel gebroken en zag je dat ze veel lol hadden." De zes komen op tijd uit de ruimte, maar blijven nog even gezellig napraten. Kim: "We hebben wel een aantal extra vragen verstopt in de ruimte zodat ze wat gespreksstof hebben en ze elkaar beter leren kennen." Of cupido raak heeft geschoten? De tijd zal het leren.