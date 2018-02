Brabant dag na carnaval traditioneel aan de vette vis: 'Harinkje erin, kater eruit'

ZEVENBERGEN - Haringhappen is net zo'n traditie als het carnaval zelf. Maar dat het toch echt iets anders is, zie je meteen als je binnenstapt bij Gasterij De Engel in Zevenbergen. Geen mooie pakken meer. Geen pracht en praal. Werkkleren hebben de leden van de carnavalsstichting van Zeuvebultelaand aan. Want er moest veel worden opgeruimd.

Alle versieringen, alles dat herinnert aan vier dagen leut is weggehaald. En daarna is er haring. "Geen stem meer hè", probeert Anja Haverkamp, bestuurslid van de carnavalsstichting, duidelijk te maken. "En haring helpt als je hees bent."



Geheim

"Het smeert de keel een beetje", vult Ger Haverkamp, voorzitter van de jury bij de optocht aan. "Ik voel me gelijk een stukje beter dan tien minuten geleden, ècht waar. Da's het geheim van haring happen"









Elk jaar komen de vrijwilligers van de carnavalsstichting en de café-eigenaren bij elkaar om te haringhappen en een biertje te drinken. "Ik heb nog niet geproefd, maar ik ga het toch proberen", zegt Haverkamp. De hoeveelste dit wordt? "Ik heb ze niet geteld, maar het zijn er heel veel. Van vrijdagavond tot gisteren 12 uur. Het was een geweldig carnaval, met een hartstikke goede club mensen."



Wassen

Toch is nog niet iedereen klaar met carnaval. Anja moet nog even door: "Ik heb net afspraken gemaakt voor het wassen van de kleding. Dat wordt weer een hele klus om alles schoon te krijgen."