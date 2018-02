'Film kinderen die gedronken hebben, daar leren ze van', zegt arts over jonge comazuipers

EINDHOVEN - 'Sta ik nu echt te schelden tegen een verpleegster die me probeert te helpen?' Zo reageerde volgens kinderarts Bas Zegers een jonge comazuiper die zichzelf terugzag op een filmpje dat zijn ouders hadden gemaakt nadat hij in het ziekenhuis was binnengebracht. Het zien van zo'n filmpje is volgens de kinderarts van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven 'het beste leermoment' voor laveloze jongeren.

De kinderarts adviseert ouders dan ook zo'n filmpje te maken, mocht het onverhoopt misgaan met zoon- of dochterlief, bijvoorbeeld met carnaval. "Ze zien dan dat ze de controle kwijt zijn. En dat vinden ze heel vervelend", legt de kinderarts uit.

Met het advies aan ouders reageert de kinderarts op de cijfers die Brabantse ziekenhuizen woensdag naar buiten brachten over jongeren die tijdens carnaval met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandden. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat in het Amphia Ziekenhuis in Breda negen jongeren bewusteloos op de kinderafdeling terechtkwamen.

Het gebeurt volgens Zegers overal en niet alleen met carnaval, maar ook met Koningsdag en bijvoorbeeld in de tijd van examenfeesten. “Ze denken mee te kunnen drinken met volwassenen, maar het licht gaat echt eerder uit bij jongeren”, zegt hij. De stijging van het aantal comazuipers vlakt volgens de kinderarts wel af, maar van de gehoopte daling sinds de start van meerdere campagnes, is volgens hem geen sprake.

Voor ouders die twijfelen of ze hun kinderen helemaal moeten verbieden te drinken, heeft de arts een helder advies: absoluut verbieden! Het een beetje toestaan omdat ze het anders stiekem toch doen, is volgens hem geen oplossing. “Door het helemaal te verbieden gaan kinderen minder snel drinken. En beginnen ze stiekem toch, dan drinken ze in elk geval minder veel”, geeft de kinderarts aan.

Concentratie- en slaapproblemen

Ook wanneer ze maar één keer flink ‘onderuit gaan’, houden jongeren volgens hem zeker iets over aan het drinken van alcohol. “Concentratie- en slaapproblemen. Ze houden er dagenlang in hun brein last van”, somt hij op.

Uit onderzoek blijkt volgens Zegers bijvoorbeeld dat proefwerken op school op donderdag en vrijdag beter worden gemaakt dan op maandag en dinsdag. Dan werkt het weekend nog door in het brein van jongeren, zegt hij. Comazuipen doen ze volgens de arts overigens niet bewust. "Ze willen zich niet in coma drinken, maar het gaat ineens te hard en ze kunnen het niet tegenhouden."