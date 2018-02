Het rijdt weer door op de A58 van Eindhoven richting Tilburg na ongeluk

MOERGESTEL - Een ongeluk bij Moergestel zorgde donderdagochtend voor problemen op de A58 van Eindhoven in de richting Tilburg. De hinder nam volgens Rijkswaterstaat rond halfacht snel toe. In eerste instantie was het advies om om te rijden. Vanaf halfnegen was dat niet meer zinvol. Eerder was de weg al vrij gegeven.





Omrijden kon door vanaf knooppunt Batadorp de richting Den Bosch te volgen via de A2 en de A65.

Rond kwart over acht uur stond er tussen Best en Moergestel nog een file van drie kilometer. Voor negen uur was de vertraging voorbij. Door het ongeluk was de linkerrijstrook van de A58 bij Moergestel korte tijd afgesloten. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.