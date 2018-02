Brabant gaat weer aan het werk, veel minder uitkeringen [KAARTJE]

EINDHOVEN - Brabant gaat massaal weer aan het werk. Het aantal uitkeringen in de provincie is het afgelopen jaar met maar liefst 21 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Eind januari van dit jaar ontvingen nog 49.900 Brabanders een WW-uitkering. Rond dezelfde tijd vorig jaar waren dat er ruim 60.000. Brabant doet het daarmee niet beter, maar ook niet slechter dan de rest van Nederland. 3,7 procent van de Brabanders én Nederlanders ontvangt op dit moment een uitkering van het UWV.

Binnen Brabant vallen vooral de gemeenten Someren (-36,4 procent) en Sint Anthonis (-33,1 procent) positief op. Nergens daalde het aantal uitkeringen in de provincie meer dan hier. De gemeenten waar de meeste mensen een uitkering hebben zijn Bergen op Zoom (5 procent van de beroepsbevolking) en Roosendaal (4,6 procent).

Technische beroepen

De afname van de werkloosheid is goed nieuws voor werknemers, maar zorgt ook voor krapte op de arbeidsmarkt. Vooral in de technische sector dreigt een flink tekort aan gekwalificeerde werkkrachten. Het aantal vacatures voor technische beroepen stijgt volgens het UWV al maanden sterk. Vooral in de bouw en industrie worstelen bedrijven met het vullen van vacatures. Dit gaat om beroepen in elk opleidingsniveau. Er is meer behoefte aan zowel mbo’ers als universitair opgeleiden.

Het tekort aan technische krachten is het grootste in Zuidoost Brabant, waar onder andere de Brainport regio rond Eindhoven veel technische kennis nodig heeft.

Groeiende economie

De afname van het aantal uitkeringen kan niet los gezien worden van de groeiende economie. Eerder deze week werd al bekend dat de Nederlandse economie afgelopen jaar een recordgroei doormaakte. Dat lijkt nu dus ook echt een positief effect te hebben voor de werkzoekende Brabander.