Michael van Gerwen belooft spektakel tegen Gary Anderson

Michael van Gerwen in actie in de Premier League. (foto: VI Images)

VLIJMEN - Michael van Gerwen speelt donderdagavond tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson in de Premier League Darts. Mighty Mike heeft wat recht te zetten in de belangrijkste dartscompetitie van de wereld na de nederlaag vorige week tegen Peter Wright.

"Ik wist vooraf al dat ik niet iedere wedstrijd in de Premier League zou winnen", zegt Van Gerwen. "Tegen Gary zal het ook niet makkelijk worden, maar ik ga er alles aan doen om te winnen. Dit is een wedstrijd waar wij als spelers naar uit kijken, maar de fans ook. Dit zijn wedstrijden die de mensen willen zien."



Volgens Van Gerwen wordt het duel tegen Anderson een spektakelstuk. "Het wordt een snelle wedstrijd, met hoge gemiddeldes. Ik kijk er echt naar uit. Het wordt een geweldig duel."



Hij vervolgt: "Ik moet scherp zijn en gewoon winnen. Als je dit soort duels wint, kom je ook in aanmerking voor de eerste plek in de Premier League. En dat is mijn doel voor dit seizoen, de competitie winnen."



In 2015 stonden Van Gerwen en Anderson in de finale van de Premier League. De Schot won. De tekst gaat verder onder de beelden van destijds.



Dubbels

De Vlijmenaar verloor vorige week van Wright, omdat hij veel te veel liet liggen op zijn dubbels. Het was de eerste nederlaag van 'MvG' in de Premier League, die pas twee speeldagen onderweg is.



De clash tussen Van Gerwen en Anderson wordt donderdagavond gespeeld. Het is de verwachting dat de partij rond 22.00 uur begint.