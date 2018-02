Niet Michael Jackson of Madonna, maar Ruud Lubbers was het idool van Marianne van der Sloot

DEN BOSCH - Niet Michael Jackson of Madonna, maar Ruud Lubbers was in haar kinderjaren het idool van fractievoorzitter Marianne van der Sloot van CDA Brabant. Zijn naam vulde ze ‘consequent’ in als antwoord op de vraag ‘wie is je idool?’ in vriendenboekjes die rondgingen op de lagere school. Dit vertelt ze donderdagochtend in het programma WAKKER van Omroep Brabant waarin ze reageert op het overlijden van de oud-premier.

“Hij heeft veel voor ons land gedaan. Een groot man”, aldus Van der Sloot. “Als kind wist ik niet beter dan dat we Ruud Lubbers hadden”, herinnert ze zich. Toen hij wegging, dacht ze: ‘Dat bestaat niet’. Ze vergelijkt het met het moment waarop koningin Beatrix aftrad.

Lubbers was dus haar grote voorbeeld. En ze heeft hem meerdere keren ontmoet. Als meisje vroeg ze zijn handtekening. “Maar als ik hem zag en ik wilde hem aanspreken dan sloeg ik dicht.”

Reactie Tilburg University

Ook Koen Becking, voorzitter van het college van bestuur van de Tilburg University, heeft mooie herinneringen aan Ruud Lubbers. Hij was onder meer als hoogleraar aan de universiteit verbonden. En in die hoedanigheid nam de oud-premier volgens Becking 'zijn ervaring mee naar de universiteit'.

Lubbers koos volgens de bestuursvoorzitter heel bewust voor Tilburg. Terwijl er volgens hem ook vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam aan hem werd getrokken. "Hij vond onze universiteit en de manier waarop wij naar de samenleving kijken echter dermate interessant dat hij voor ons koos", legt Becking uit.





Eigen benkske

Wat de bestuursvoorzitter zich vooral herinnert, is niet alleen het hoogleraarschap van Lubbers, maar juist de momenten waarop hij sprak op de campus en bijeenkomsten bijwoonde. Mooie momenten waaraan hij nog regelmatig zal terugdenken als hij langs het speciale ‘benkske’ op de campus loopt dat naar de oud-premier is vernoemd.