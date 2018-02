Scheldende man 'trakteert' agent op bierdouche en mag mee richting cel

BERGEN OP ZOOM - Niet alle artiesten houden van een bierdouche en agenten zitten er tijdens hun werk waarschijnlijk al helemaal niet op te wachten. Toch kreeg een politieman in Bergen op Zoom woensdagnacht een pilsje over zich heen. De man (46) die het gooide had vermoedelijk voor geluidsoverlast gezorgd en werd daar door de politie op aangesproken.

Iets voor middernacht kwam bij de politie een melding binnen van geluidsoverlast in de wijk Gageldonk in Bergen op Zoom. Agenten gingen in gesprek met de man die daar vermoedelijk verantwoordelijk voor was. Hij begon te schelden en gooide vervolgens met bier.

Nog niet klaar

Dat kwam hem op een aanhouding te staan. Hij werd naar een cellencomplex in Breda gebracht en bleef zich onderweg verzetten. Ook ging hij door met schelden. Hij is vastgezet voor verhoor.