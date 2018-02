Willem van Hanegem weet het zeker: PSV wordt dit jaar landskampioen

EINDHOVEN - PSV ligt keurig op koers voor het landskampioenschap. De Eindhovenaren hebben een voorsprong van zeven punten op de enige overgebleven concurrent, Ajax. Voetbalicoon Willem van Hanegem weet het inmiddels zeker: de titel gaat dit seizoen naar Eindhoven.

"Ik riep in september al dat ik niet warm of koud werd van het huidige PSV. En eerlijk gezegd is dat niet veranderd de laatste maanden. Maar inmiddels ben ik wel zover dat ik hoop dat die ploeg uit Eindhoven gewoon de landstitel zal veroveren", zegt Van Hanegem in het Algemeen Dagblad.



"Met een matig elftal, want er lopen spelers in die helemaal niet geschikt zijn voor de top van de eredivisie, slepen ze toch keer op keer de punten binnen. En dat doen ze zonder noemenswaardige hulp van de arbitrage."



"Natuurlijk, PSV worstelt ook. Maar wat geeft clubs die al een straatlengte achter staan het recht om te zeggen dat het daar helemaal niks is?"



Het resterende programma van PSV:

sc Heerenveen (thuis), Feyenoord (uit), FC Utrecht (thuis), Willem II (uit), VVV Venlo (thuis), NAC Breda (thuis), AZ (uit), Ajax (thuis), Roda JC (uit), ADO Den Haag (uit) en FC Groningen (thuis).



Het resterende programma van Ajax:

PEC Zwolle (uit), ADO Den Haag (thuis), Vitesse (uit), sc Heerenveen (thuis), Sparta Rotterdam (uit), FC Groningen (uit), Heracles Almelo (thuis), PSV (uit), VVV Venlo (thuis), AZ (thuis) en Excelsior (uit).



Wij stelden donderdag de vraag: 'Wat denk jij, pakt PSV inderdaad de titel?' De uitslag is vrij overtuigend... JA!