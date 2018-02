'Verzopen kat' zit al uren in boom en durft er niet meer uit, brandweer machteloos

GOIRLE - De weg omhoog was makkelijk, maar weer naar beneden is een ander verhaal. In Goirle ontdekte buurtbewoners aan de Sporenring een langharige raskat hoog in een boom. Het wollige diertje zou er al sinds woensdagmiddag zitten en is door de regen inmiddels veranderd in een echt 'verzopen katje.' Hij of zij durft niet meer naar beneden en de brandweer kan er ook niet bij.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat weten dat een reddingspoging van de brandweer vooralsnog op niets uitgelopen is. "De kat zit er nog steeds. Die is zelfs nog verder omhoog geklommen." En dat betekent dat de brandweer het dier niet meer per ladder kan bereiken.

Hoogwerker geen optie

Ook een hoogwerker biedt geen soelaas. De boom waar de kat zich in verschanst staat in een weiland. "En daar kan de hoogwerker niet goed gestempeld worden."

Voor de eigenaar van het onfortuinlijke diertje zit er niets anders op dan afwachten en hopen dat de kat de moed bij elkaar raapt om weer naar beneden te komen. "De brandweer is terug naar de kazerne en de eigenaar houdt het nu verder in de gaten", aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.

'Niet zelf naar beneden'

Een buurtbewoner heeft gezien hoe de brandweer het diertje probeerde te redden. "Maar hij zit boven in de top, echt heel hoog." De man begrijpt wel dat de brandweer niet met een hoogwerker uit de voeten kan in dit geval. "Die boom staat een meter of 25 tot 30 van de weg af, op een grasveld. En daar is het natuurlijk heel drassig."

Hij voegt eraan toe: "Maar ik denk niet dat die kat zelf naar beneden komt."