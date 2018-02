Virgil van Dijk maakt grote indruk in Champions League

BREDA - Virgil van Dijk kende woensdagavond een geweldig debuut in de Champions League voor Liverpool. De Bredanaar speelde de hele wedstrijd tegen FC Porto mee. The Reds wonnen met 5-0 en staan met anderhalf been in de kwartfinale van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Van Dijk speelde echt een uitstekende wedstrijd. De verdediger won 77 procent van zijn duels. Niemand anders op het veld deed het zo goed.



Het puike optreden van Van Dijk bleef ook niet onopgemerkt bij de fans van Liverpool. Hieronder enkele lovende tweets.Van Dijk was na de wedstrijd blij met zijn debuut voor Liverpool in het miljoenenbal. Zijn vreugde deelde hij via social media.