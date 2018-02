Lisa (14) voert actie tegen luchtvervuiling: 'We moeten meer doen'

EINDHOVEN - Lisa van der Geer is nog maar 14, maar al heel vastbesloten als het om haar strijd tegen luchtvervuiling gaat. In de het centrum van Eindhoven onthulde ze donderdagochtend een verkeersbord om automobilisten bewust te maken van het probleem. "In Eindhoven doen we al best veel, maar het kan nog beter."

Een tijdje geleden werd Lisa's moeder heel ziek. Bijna overleed ze aan een longontsteking. "Ik was daar erg van onder de indruk", vertelt Lisa. "En toen ben ik me met luchtvervuiling bezig gaan houden." Of dat een rol speelde bij de ziekte van haar moeder, weet Lisa niet. "Maar ik weet wel dat veel mensen ziek worden van luchtvervuiling."



Lisa de 'luchtwachter'

Lisa is de jongste 'luchtwachter' die namens Milieudefensie actie voert tegen luchtvervuiling in de stad. "We voeren een jaar lang actie door het hele land," vertelt ze. "We gaan bijvoorbeeld in gesprek met lokale politici." Nederland heeft 300 luchtwachters die dit doen.



Op de hoek van de Mauritsstraat en de Willem de Zwijgerstraat in Eindhoven hangt nu een felgeel verkeersbord. Niet om belerend te doen, maar om mensen een beetje bewust te maken. "We hopen dat als mensen voorbijrijden, ze een minuutje nadenken over waar ze mee bezig zijn. Dit verkeersbord valt heel erg op, omdat je hem nog nooit hebt gezien."

'Normen niet gehaald'

De bewuste plek in Eindhoven is een van de plekken waar de normen van de Europese Unie voor schone lucht niet worden gehaald, zegt Milieudefensie. Ook Den Bosch staat op het lijstje. Eindhoven probeert de luchtvervuiling tegen te gaan door maatregelen zoals het afsluiten van de Vestdijk.



Maar dat is een controversiële beslissing waar niet iedereen blij mee is. "Nu hebben wij veel meer verkeer", vertelt een bewoner van de Mauritsstraat. "Het probleem is eigenlijk alleen maar verplaatst." Lisa is het helemaal met hem eens. "Het is een tijdelijke maatregel, maar niet goed genoeg voor de lange termijn. De auto's moeten nu omrijden, dus heb je nog meer uitstoot. We moeten meer doen."