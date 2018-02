Vrachtwagen kantelt op de Somerenseweg in Heeze

HEEZE - Een vrachtwagen geladen met stro is donderdagmiddag gekanteld op de Somerenseweg tussen Someren en Heeze. De vrachtwagen lag dwars over de weg, die volledig werd afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij.

De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.