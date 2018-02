Ernstige mishandeling op carnavalszaterdag in Heeze: tweede verdachte opgepakt

De ernstige mishandeling was zaterdagavond in een huis in Heeze (foto: Rob Engelaar).

HEEZE - Een 31-jarige man is woensdagmiddag opgepakt vanwege een ernstige mishandeling zaterdagavond in een huis aan de Warande in zijn woonplaats Heeze. Het 42-jarige slachtoffer raakte zwaargewond aan zijn hoofd en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De politie hield op de avond van de mishandeling al een 43-jarige man uit Heeze aan. Hij wordt verdacht van zware mishandeling of poging tot doodslag. De tweede verdachte wordt verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling.

Er is nog niet veel duidelijk over wat er zich in het huis heeft afgespeeld. De politie doet verder onderzoek. De 31-jarige man zit voorlopig vast.