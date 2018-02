Al tien jaar procederen tegen de overheid: 'Visboeren kapot geconcurreerd met miljoenen subsidie'

VENHORST - Hij is al tien jaar aan het procederen tegen de overheid. Visboer Rick van Melis uit Venhorst. Samen met drie andere boeren wil hij gerechtigheid. Van Melis zegt dat hij kapot is geconcurreerd door met miljoenen door de overheid gesubsidieerde viskwekerijen. Die kwamen er als alternatief voor de varkenshouderij, na de varkenspest.

Donderdagmorgen stond hij opnieuw voor het gerechtshof in Den Bosch. Hij wil de strijd niet opgeven. "Ik wil mijn leven terug", zegt zijn Limburgse collega Coen Coumans die ondertussen is gestopt als viskweker omdat er geen droog brood meer mee te verdienen was. De boosdoener: een door de overheid gesubsidieerde viskwekerij die tegen de afspraken in meerval begon te kweken. Daar viel volgens de gedupeerde boeren niet tegen op te concurreren.

Over de balk

Volgens de boeren zijn er miljoenen euro's subsidie over de balk gegooid. Er zou zelfs subsidie zijn gegeven aan een nooit opgestarte viskwekerij. "Wat ze de afgelopen tien jaar met ons hebben gedaan is schandalig", zegt Rick van Melis. De met overheidssteun opgestarte kwekerijen zouden alleen talapia gaan kweken en geen meerval.

De advocaat namens de overheid geeft toe in een korte reactie dat er fouten zijn gemaakt. Het gerechtshof gaat zich nu over de zaak buigen en komt op 1 mei met een uitspraak. Dan weten de boeren of ze eindelijk boter bij de vis krijgen.