Niek Vossebelt scoorde eigenlijk nooit maar staat nu in de top vijf: 'Alles valt binnen dit seizoen'

DEN BOSCH - Niek Vossebelt is niet bepaald een doelpuntenmaker. Tot dit seizoen. De middenvelder van FC Den Bosch staat met twaalf treffers op plek vijf van de Jupiler League-topscorerslijst. "Dat is ongelooflijk. En hartstikke mooi. Alles valt binnen dit seizoen", aldus de speler die in acht jaar als profvoetballer maar negentien treffers maakte.

"De samenstelling van het middenveld van FC Den Bosch is voor mij ideaal", begint Vossebelt de uitleg over zijn ongekende productie. "Jens van Son is de controleur en Muhammed Mert de creatieve speler. Ik ben de loper en dat is, denk ik, wel op mijn lijf geschreven."

Vossebelt, tevens aanvoerder van Den Bosch, heeft door zijn productiviteit de schijnwerpers op zich gericht. "Ik wil belangrijk zijn voor het team en dat is op dit moment het geval. We gaan met z’n allen voor een plek in de play-offs. Als we spelen, zoals in de laatste weken, moet dat ook wel lukken."

Twee mindere wedstrijden

Door de goede prestaties zou het zomaar kunnen dat de middenvelder in de belangstelling komt te staan van andere clubs. Vier jaar speelde Vossebelt voor Willem II, waarvan twee jaar in de eredivisie. Hoe zit het met zijn ambities? "Ik wil voor het hoogst haalbare gaan, zoals iedere speler. Maar ik ben nuchter genoeg en weet hoe de voetballerij in elkaar zit. Als ik nu twee wedstrijden slecht speel, kan ik er ineens weer helemaal niets meer van. Het gaat gewoon lekker en ik hoop er nog een paar bij te maken."

Trainer Wil Boessen denkt dat zijn aanvoerder mee kan in de eredivisie. "Zoals hij nu speelt wel. De kunst is alleen: hoe lang kun je dit niveau vasthouden? In de eredivisie wordt iets meer gevraagd van een speler. Maar nogmaals, in zijn huidige vorm zou hij het aankunnen."



Boessen zit een eventuele transfer van zijn middenvelder niet als een probleem. "We proberen individueel iedereen beter te maken bij FC Den Bosch. Wordt een speler weggehaald, is dat alleen maar een compliment. Onze scouting moet er zo op zijn ingericht dat we dan snel een vervanger kunnen halen."