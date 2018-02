Tiny (82) wint 50.000 euro in de Postcode Loterij en ook nog een BMW: 'Komt mooi van pas'

BERKEL-ENSCHOT - Verbaasde gezichten en tranen van geluk. De PostcodeStraatprijs viel in In de Rembrandt van Rijnlaan in Berkel-Enschot. Dertien cheques, goed voor 425.000 euro, werden daar uitgedeeld. De 82-jarige Tiny heeft extra veel geluk. Naast het bedrag van 50.000 euro wint ze ook nog een BMW.

Tiny is blij verrast: "Geweldig! Ik ga binnenkort met vriendinnen naar Malta, dus daarvoor komt dit geldbedrag heel mooi van pas. En de auto vind ik helemaal super!"

Dubbel feest

Maar liefst 10 winnaars kregen een cheque van 25.000 euro uitgereikt, zo ook Jan en Karien. Karien: "We willen heel graag naar Afrika, daar ben ik opgegroeid. En er woont nog een vriendin van mij. Geweldig dat we die nu kunnen bezoeken!" Datzelfde bedrag zorgde voor dubbel feest bij Jacqueline (52): "Mijn dochter is vandaag jarig, dus het was hier al een groot feest. Deze cheque erbij maakt het onvergetelijk!"

De volgende bedragen zijn gewonnen:

- 75.000 euro (1 winnaar)

- 50.000 euro (2 winnaars)

- 25.000 euro (10 winnaars)

Normaal winnen deelnemers 12.500 euro per lot. Door de StraatprijsVerdubbelaar ontvangen de meeste winnaars 25.000 euro per lot.

De uitzending van de uitreiking is op vrijdag 2 maart om 21.30 uur te zien bij ‘Eén tegen 100' op NPO 1.