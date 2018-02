Fooienpot gestolen in kledingzaak en dief komt terug om potje voor MS-bestrijding te jatten

TILBURG - Een fooienpotje op de toonbank van Mima Mode in Tilburg verdween eind vorige week ongezien onder de jas van een dief. Een paar dagen later, zo bleek uit camerabeelden, kwam dezelfde man terug om ook een potje met kleingeld voor de bestrijding van MS achterover te drukken. Eigenaresse Nancy van Gils: "Mijn beste vriendin heeft MS. Ik was zo kwaad dat het gestolen was!"

Dat het fooienpotje ontbrak, was Nancy eigenlijk nog niet eens meteen opgevallen. Maar toen het potje met geld voor het goede doel was verdwenen, wist de eigenaresse dat ze was bestolen. Nancy keek de beelden van haar beveiligingscamera terug. Daarop was te zien hoe een man en een vrouw op twee verschillende dagen hun slag sloegen. De man griste twee keer een potje van de toonbank. "Het was iemand die vaker in de winkel kwam."

Gevonden!

Woensdagmiddag werd Nancy gebeld door één van haar personeelsleden. Die had de dieven zien lopen. Nancy: "Ze had ze aangesproken maar dat werd een beetje dreigend. Ik ben meteen in de auto gesprongen." Toen ze aankwam op de plek waar het tweetal van de camerabeelden was gespot, waren de dieven alweer gevlogen.

Maar Nancy was vastberaden ze te vinden. De eigenaresse van de winkel vroeg rond én kwam erachter waar de dieven zich ophielden. "Toen ik ze had gevonden heb ik de politie gebeld."

Het tweetal werd gearresteerd. Het ging om een man van 26 en een vrouw van 19 jaar oud. De potjes met geld, in totaal een paar honderd euro, werden niet gevonden. "Da's pech voor ons, daar ben je niet voor verzekerd. En van een kale kip kan je niet plukken, heeft de politie gezegd."