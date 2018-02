José Tax overleed door bizar ongeluk met vrachtwagenwiel: trucker had niet het juiste rijbewijs

DEN BOSCH - Het bizarre ongeluk waarbij José Tax uit Schijndel om het leven kwam, krijgt een vervolg bij de rechtbank. De vrouw van 73 werd in mei 2016 dodelijk geraakt door een wiel van een vrachtwagen. Dit gebeurde toen ze met haar auto over de Poeldonk in Den Bosch reed.

De 31-jarige bestuurder van de vrachtwagen is gedagvaard voor dood door schuld in het verkeer. Ook blijkt dat de man, een inwoner van het Gelderse IJzendoorn, de truck met aanhangwagen reed zonder rijbewijs E. De rechtbank in Den Bosch buigt zich vooralsnog maandag over deze zaak.

Op weg naar fysiotherapie

Op 12 mei 2016 reed José Tax vanuit de woonboerderij van haar en haar man Jan, naar Den Bosch. Voor een afspraak met haar fysiotherapeut. Een eindje verderop, op de Poeldonkweg, overkomt haar een niet voor te stellen ongeluk. Vanaf een viaduct rolt een wiel van een vrachtwagen naar beneden en komt met een enorme kracht op haar auto terecht. Hulp van omstanders mag niet baten: de Schijndelse overlijdt ter plekke aan haar verwondingen.

De chauffeur van de bewuste vrachtwagen had al rijdend niets door. Pas na een paar honderd meter kreeg hij in de gaten dat hij twee van zijn twaalf wielen verloren was, meldde zijn echtgenote enkele dagen na het ongeluk. De vrachtwagen mankeerde vermoedelijk niets: kort tevoren was het voertuig goedgekeurd bij de APK-keuring. Toch zag de politie in hem een verdachte. Inmiddels is dus gebleken dat ook het Openbaar Ministerie hem het ongeluk verwijt.

'Te onwaarschijnlijk voor woorden'

Volgens Jan Tax viel de bestuurder niets aan te rekenen, zo zei hij kort na het ongeluk tenminste tegen Omroep Brabant. “José was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Een triest verhaal. Heel triest. Mijn vrouw was in Den Bosch en omstreken zeer geliefd. Het is allemaal te onwaarschijnlijk voor woorden”, vertelde hij bij het bekijken van de foto’s van de zwaar beschadigde auto van zijn vrouw. “Ze heeft zeer waarschijnlijk geen pijn gehad. Dat geeft wel een soort van troost.”

Chauffeur in shock

De chauffeur raakte na het ongeluk in een shock, zo meldde zijn vrouw. “Hij kan er met zijn verstand niet bij wat er is gebeurd. Een ongeluk met zo’n bizarre en vreselijke afloop. Hij is er helemaal kapot van.” Voorlopig zou hij niet meer achter het stuur kruipen. Het is niet bekend of hij weer als vrachtwagenchauffeur actief is.