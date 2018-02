Harrie Smolders wordt tijdens Indoor Brabant gehuldigd als Ruiter van het Jaar

Harrie Smolders is de nummer twee van de wereld. (foto: VI Images)

LAGE-MIERDE - Harrie Smolders is uitgeroepen tot Ruiter van het Jaar 2017. Dat heeft een commissie, waarvan Anky van Grunsven voorzitter is, bekendgemaakt. Smolders wordt volgende maand tijdens Indoor Brabant in Den Bosch gehuldigd.

De 37-jarige springruiter uit Lage-Mierde is blij met de titel en kijkt enorm uit naar de huldiging. "Ik zie Indoor Brabant als een thuiswedstrijd. Het is mooi om daar straks in Den Bosch, voor eigen publiek, te worden gehuldigd."

Het is voor de eerste keer dat Smolders de titel pakt. "Anky belde me van de week om het nieuws te vertellen", zegt Smolders. "Ik ben zeer vereerd. Het is de kroon op het afgelopen jaar, waar ik zoveel hoogtepunten heb bereikt. Het zal moeilijk zijn dat ooit te evenaren."

De springruiter won tijdens het EK in het Zweedse Göteborg zilver. Kort daarop werd met Oranje de finale van de Nations Cup Series winnend afgesloten. Ook de Global Champions Tour en de Global Champions League werden door Smolders gewonnen. Een indrukwekkende erelijst. "Ik vind het moeilijk om er één hoogtepunt uit te kiezen. Er waren zoveel mooie momenten."





Zijn paard, Don VHP Z, had natuurlijk een groot aandeel in de successen. Wordt hij nu door Smolders extra in de watten gelegd? "Don heeft nu een rustperiode, om in de zomer weer te kunnen presteren. Hij wordt genoeg verwend. Daar ligt het zeker niet aan."

Smolders staat inmiddels op de tweede plek van de wereldranglijst.