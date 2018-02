Wim S. legt zich niet neer bij 20 jaar voor moord op Heidy Goedhart: 'Bekentenis was afgedwongen'

KAATSHEUVEL - Wim S. legt zich niet neer bij de straf die hij heeft gekregen voor de moord op zijn vriendin Heidy Goedhart uit Kaatsheuvel. De 42-jarige man werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar celstraf. Hij blijft volhouden dat zijn bekentenis vals is en stapt daarom naar de Hoge Raad.

Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers heeft dit donderdag laten weten. Volgens hem en zijn cliënt is de bekentenis onder ‘ongeoorloofde druk afgedwongen’.

Heidy Goedhart werd in de nacht van 18 op 19 december 2010 dood gevonden in haar achtertuin. S. had haar opgewacht na een feestje. Hij sloeg haar met een baksteen tegen het hoofd en kneep haar keel dicht, zo stelde het hof. Na de moord haalde hij het huis overhoop om de indruk te wekken dat er was ingebroken.

Bekentenis bij geheim agent

Wim S. kwam al snel in beeld als verdachte, maar de politie kreeg het bewijs niet rond. Bij een grootscheepse undercoveractie deed hij in september 2014 een bekentenis in Marbella. Hij vertelde een geheim agent dat hij verder wilde met zijn nieuwe vriendin.

Hij werd vanwege de biecht opnieuw opgepakt. Toen trok hij de bekentenis weer in. De rechtbank veroordeelde hem tot achttien jaar celstraf. Het hof legde hem een hogere straf op vanwege de 'kille en laffe wijze' waarop de moord is gepleegd.