Gianni Romme: 'Sven ging ten onder aan bovenmenselijke spanning'

MADE - Wat ging er donderdagmiddag toch mis met Sven Kramer op de olympische tien kilometer schaatsen? De topfavoriet voor het goud zakte volledig door het ijs en werd slechts zesde. Gianni Romme, de olympisch kampioen op de 10.000 meter van 1998, denkt dat Kramer ten onder is gegaan aan 'bovenmenselijke spanning'.

Romme bekeek de wedstrijd onder grote spanning. "Net als de rest van Nederland, vermoed ik. Ted-Jan Bloemen en Jorrit Bergsma hadden het latje heel hoog voor Sven gelegd. Ze reden allebei een geweldige wedstrijd."





"Sven is een groot kampioen. Maar ook een groot kampioen weet niet altijd raad met bovenmenselijke spanning. Er lag zoveel druk op hem. Dan gaat het ergens fout." Kramer gaf zelf na afloop als verklaring voor zijn mindere optreden dat het voor geen meter liep. "Ik begrijp zijn woorden wel", zegt Romme. "Maar ik denk dat hier het mentale aspect een hele grote rol bij heeft gespeeld."



De olympisch kampioen van 1998 denk dat Kramer op dit moment met heel veel vragen in zijn hoofd zit. "Waarom is het mij niet gegund? Waarom loopt mijn slag niet? Ik denk dat hij nu aan dat soort dingen denkt. Een soort gelatenheid."



Kramer, die eerder deze Olympische Spelen de vijf kilometer won, lijkt over vier jaar geen nieuwe poging te gaan wagen om de tien kilometer te winnen. De Fries blijft dus waarschijnlijk zonder titel op deze afstand.